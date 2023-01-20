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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da Şehit Yasin Börü Macera Parkı açıldı

AA

Diyarbakır'da Şehit Yasin Börü Macera Parkı açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü adına Ergani ilçesinde park yapıldı.

Belediye tarafından Sanayi Mahallesi’nde yapılan Şehit Yasın Börü Macera Parkı, törenle hizmete açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince projelendirilen Şehit Yasın Börü Macera Parkı, 8 bin metrekarelik alanıyla aileler için piknik masası, çocuk oyun grupları, engelli oyun grupları, parkurlar, banklar gibi çok sayıda donanımı barındırıyor.

Karaaslan, törende, gençlerin ve çocukların verimli vakit geçirmesini, faydalı aktivitelere yönelmesini sağlayan projelere imza atmanın anlamının ve öneminin büyük olduğunu söyledi.

Vatanı emanet eden şehitlere minnettar olduklarını aktaran Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bir Kurban Bayramı günü hayır için kurban eti dağıtmak niyetiyle sokağa çıkan Yasin Börü kardeşimiz alçakça ve haince bir saldırı ile şehit edilmişti. Bugün de Ergani'de, Şehit Yasin Börü kardeşimizin adının yaşatılacağı macera parkını hizmete açtık. Allah'ın izniyle, şehidimizin adı unutulmayacak, ebediyen yaşatılmaya devam edecektir. Şehit Yasin Börü kardeşimizin babası Fikri amcamız da açılış törenimize teşrif ederek bizleri onurlandırmıştır. Kendisine hürmetlerimi sunuyorum. Şehit Yasin Börü Macera Parkı'mız hayırlı uğurlu olsun."

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