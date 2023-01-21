Diyarbakır'da tenis turnuvası başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Uyanış Gençlik Tenis Turnuvası" başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla turnuva düzenlendi.
Kayapınar ilçesinde yer alan 75 Kapalı Kortlarda ilk müsabakalarda sahaya çıkan öğrenciler, kazanmak için ter döktü.
Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı turnuvada, aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak saha kenarında sporcuları alkışlarla destekledi.
Sporcular, 8-18 yaş arası 4 kategoride mücadele edeceği turnuva 10 gün sürecek ve dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verilecek.