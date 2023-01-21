Diyarbakır'da Dağkapı ve Taban Mahallesi arasında toplu taşıma hizmeti sağlanacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dağkapı-Kayapınar Taban Mahallesi arasında otobüs seferleri düzenlenecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığınca vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla oluşturulan ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilemeyen Dağkapı-Kayapınar Taban Mahallesi arasında yeni güzergah düzenledi.

Oluşturulan 49 kilometrelik yeni güzergah 23 Ocak itibariyle "P6" koduyla toplu taşıma hizmeti verilmeye başlanacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.