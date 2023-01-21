Diyarbakır'da "Dosta Doğru Üç Aylar Özel" programı düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince üç ayların başlangıcı dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İslam dünyasında önemli bir yeri olan üç ayların başlangıcına özel düzenlenen etkinlik vatandaşlarla buluşturuldu.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sohbeti ile konuklarının karşısına çıktı, ilahi sanatçısı Murat Belet ise eserlerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen izleyicilerden Nuriye Akan, Hatipoğlu'nu yakından görme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Programa ailesiyle geldiğini aktaran Akan, "Murat Belet'in konserini dinledik, çok keyif aldık, çocuklar çok mutlu oldu. Coşkulu bir ortam oluştu." dedi.

İzleyicilerden Çiğdem Kutay da üç aylar dolayısıyla düzenlenen etkinliğin faydalı olduğunu aktardı.

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