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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır'da partililerle buluştu

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır'da partililerle buluştu

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İnanıyorum ki Türkiye genelinde önümüzdeki dönemde bugüne kadar elde ettiğimiz en büyük seçim zaferlerinden birini elde edeceğiz." dedi.

Kentteki temasları kapsamında bir otelde düzenlenen "AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Toplantısı"na katılan Karaaslan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, 20 yıl iktidarda kalarak, en zor zamanlarda en iyi başarıların elde edildiğini söyledi.

"Dünyanın ekonomik olarak zor süreçlerden geçtiği bu dönemlerde, enerji krizinin olduğu, savaşın gölgesinde göçlerin yaşandığı, iklim krizinin olduğu, salgında hastalıktan yeni çıkmış bir dünyada Türkiye'nin bu kadar büyüyerek, yıldız ülke haline gelmesi, Türkiye yüzyılı adıyla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her geçen gün daha çok parlayan bir yıldız haline gelmesi tesadüf değildir." ifadelerini kullanan Karaaslan, bunun çok büyük vizyonun, öngörünün ve liderliğin eseri olduğunu vurguladı.

Geçmişte Sur ilçesinde sıkıntılı süreçlerin yaşandığını anımsatan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bugün çocukların cıvıltılarıyla, gençlerin coşkusuyla, kültürle, sanatla her köşe başında yepyeni açılan hayat dolu mekanlarıyla bir çekim merkezi haline dönüştüğünü görmek, oranın her zaman hakkettiği şekilde Türkiye açısından çok farklı bir destinasyon merkezi dönüştüğünü görmek bizler için çok büyük bir mutluluk. Bunların hepsi büyük bir emekle oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Diyarbakır'ı ne kadar önemsediğini, Sur'u, şehrin ihtiyaçlarını ne kadar gözettiğini gözünün, kulağının hep bir tarafının burada olduğunu, dolayısıyla bu tür projelerin çok yakın takiple gerçekleşebileceğini biliyorum ve şahidim. İnşallah daha güzel kazanımlar artarak, devam edecek."

Önlerinde bir seçim sürecinin olduğunu bildiren Karaaslan, gün saymadan yarın seçimin olacağı düşüncesiyle sahada gayret göstermeleri gerektiğini aktardı. Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bizim için lokomotif kıymetinde ve çok sürükleyici bir şehir burası. O yüzden birileri için de öyle ve hep gözlerini diktikleri bir şehir. Bu şehrin verdiği mesaj bugüne kadar çok önemli oldu ve bundan sonra da öyle olacak. Bugün aramıza fitne tohumları ekmeye çalışanlara inat, bir umut tohumlarını yeşerttik ve büyüttük. Onları artırarak devam ettiğimizde hep birlikte göreceğiz ki çok büyük işler yaptık, başardık, 20 yılda gece gündüz demeden. Kimsenin bunları değersizleştirmesine izin vermeyin. Çünkü bunlar çok değerli."

Bunları anlatmak, konuşmak ve sürekli paylaşmak gerektiğini dile getiren Karaaslan, "20 yılda ilmek ilmek ördüğümüz, Cumhurbaşkanımızın gayretiyle, titizliği ve itinasıyla dantel hassasiyetiyle bugüne getirdiğimiz kazanımlarımızı birileri ele geçirirse herhalde kaybetmemiz 6 ay sürer diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde darmaduman edebilirler. Etmeye de niyetliler. Geleceğe dair bir fikir ve projeleri yok. Daha ileriye götürmek için bir vizyon ve hedef yok. Her şey daha geriye götürmek için sistem ve uygulamalar geriye gitsin anlayışıyla toplumda karşılık bulmayacağını bile bile devam eden bir siyasi anlayış var." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnanıyorum ki Türkiye genelinde önümüzdeki dönemde bugüne kadar elde ettiğimiz en büyük seçim zaferlerinden birini elde edeceğiz. Önemli olan oy değil, önemli olan gönüller kazanmak. Gönülleri kazandıktan sonra destek peşinden gelir zaten. Büyük zafer Diyarbakır'da da yaşanacak. Bunun ipuçlarını burada görmek mümkün. Diyarbakır bu seçime böylelikle damgasını vuracak."

Daha sonra Karaaslan, Diyarbakır Tekstil OSB'de bazı fabrikaları ziyaret ederek çalışanlarla görüştü.

Karaaslan'a, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.

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