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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da "Silvan Gastronomi Festivali"nin tanıtımı yapıldı

AA

Diyarbakır'da "Silvan Gastronomi Festivali"nin tanıtımı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bu yıl düzenlenmesi planlanan "Gastronomi Festivali"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

İlçenin tarihi Ali Ağa Konağı'nda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB), Silvan Kültür Sanat Derneği ve Silvanlılar Derneği'nin işbirliğinde bu yıl yapılması planlanan Silvan Gastronomi Festivali'nin tanıtım etkinliği düzenlendi.

Programda, tescil çalışmaları başlatılacak Silvan kavurması ve içli köfte odun ateşinde pişirildi. Hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın "Medeniyetler Kenti" olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini anımsatarak, kentte yapılan çalışmalarda 33 medeniyetin soyut ve somut izlerinin tespitli olmasından dolayı söz konusu tescilin verildiğini söyledi.

Hedeflerinin 33 medeniyetin izlerini bugüne aktarmak, bunları tescillemek ve turizme açmak olduğunu aktaran Kaya, dünyada kültür ve gastronomi turizminin hızla geliştiğini ve bu pastadan daha fazla pay almak istediklerini bildirdi.

Silvan Kültür Sanat Derneği Başkanı Mehmet Aktarlı da düzenlenecek festivalin amacı ilçede geçmişten bugüne kadar birkaç nesildir yapımı evlerde ve işletmelerde devam eden yöresel lezzetlerini tanıtmak olduğunu belirtti.

Kadınların sahip oldukları kadim bilgi ile gastronomi kültürünün gelecek nesillere taşınmasında oldukça önemli bir rol oynadıklarını belirten Aktarlı, "Silvan kavurması, küçükbaş hayvan kuyruk yağı ve Silvan yaylalarında otlayan dana etinden yapılıyor. Susamlı içli köfte ilçeye özgü esmer susam ve buğdaydan yapılıyor." dedi.

Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan ise Diyarbakır denilince akla tarihi ve turistik mekanların geldiğini, gastronomi turizminin de oluşmaya başladığını söyledi.

Diyarbakır'ın gastronomide ileriye doğru gittiğini aktaran Elkaan, gastronomide kent merkezinin yanı sıra ilçelerin de ön ayak olmaya başlamasının sevindirici olduğunu aktardı.

Silvanlılar Derneği Başkanı Mehmet Çeliker ve DTB Meclis üyesi Mustafa Gündoğdu da birer konuşma yaptı.

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