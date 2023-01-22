İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Diyarbakır'da protesto edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliği üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

TÜGVA Diyarbakır İl Temsilciliği üyeleri, Sur ilçesindeki Ulu Cami'de sabah namazında bir araya geldi.

Kılınan namazın ardından cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan TÜGVA Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Koşal, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı yapıldığını anlattı.

Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerime dönük her saygısızlığın insanlık suçu olduğunu aktaran Koşal, şöyle devam etti:

"Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici Batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. İslam barış ve kardeşlik dinidir. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."



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