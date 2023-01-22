Ergani'de Ağa Karaoğlan yeniden başkan seçildi

Alzheimer ve demansa son veriyor, hafızayı zehir gibi yapıyor! Ömür boyu beyni korumanın en sağlıklı yolu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Kongresinde Ağa Karaoğlan yeniden başkan seçildi.

İlçede, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye 781 delegeden 285'i katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Ağa Karaoğlan yeniden seçilirken yönetim kurulu üyeliklerine Hacı Avcı, Musa Yaman, Yusuf Köseoğlu, ve Mehmet Yoldaş, denetim kurulu üyeliklerine ise Musa Karadeniz ve Yıldırım Aşkın getirildi.

Başkan Karaoğlan, üyelere verdikleri destek için teşekkür ederek, esnafa en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.