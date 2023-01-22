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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergani'de Ağa Karaoğlan yeniden başkan seçildi

AA

Ergani'de Ağa Karaoğlan yeniden başkan seçildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Kongresinde Ağa Karaoğlan yeniden başkan seçildi.

İlçede, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye 781 delegeden 285'i katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Ağa Karaoğlan yeniden seçilirken yönetim kurulu üyeliklerine Hacı Avcı, Musa Yaman, Yusuf Köseoğlu, ve Mehmet Yoldaş, denetim kurulu üyeliklerine ise Musa Karadeniz ve Yıldırım Aşkın getirildi.

Başkan Karaoğlan, üyelere verdikleri destek için teşekkür ederek, esnafa en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


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