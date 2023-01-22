Diyarbakır'da inşaat işçileri ücretlerinin artırılmasını istedi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da inşaatlarda çalışan işçiler, yevmiyelerinin artırılması için basın açıklaması yaptı.
Dağkapı Meydanında bir araya gelen işçiler adına açıklamayı okuyan Ramazan Kurt, yevmiyelerinin en az 600 lira olması gerektiğini söyledi.
Talep ettikleri ücreti alana kadar iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Kurt, şöyle dedi:
"Temel haklarımızdan mahrum bırakılıyoruz. Bu yüzden şu anki yevmiyelerimizin taban fiyat olarak 600 lira olmasını talep ediyoruz. Bundan sonra her asgari ücret açıklamasında yevmiyelerimizi asgari ücretin iki katı olarak belirleyeceğiz. Talep ettiğimiz ücret, emekçinin hak talebidir. Talep ettiğimiz ücreti alana dek arkadaşlarımızla iş bırakma eylemi yapacağız"