Diyarbakır'da hemzemin geçitteki kazada 4 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Fabrika Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda DE33038 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Şirin A'nın kullandığı 34 CIV 261 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobildeki sürücü Mehmet Şirin A, eşi Suzan A. ve çocukları Ömer ile Zeynep yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.







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