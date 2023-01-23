İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Diyarbakır'da protesto edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, Diyarbakır'da protesto edildi.

Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, basın açıklaması düzenledi.

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırının alçakça ve asla kabul edilemez olduğunu belirten Tanhan, "İsveç makamları, Kur'an-ı Kerim'i yakanlara izin vererek çürüyen batının özgürlük anlayışını bir kez daha sergilemiştir" dedi.

Tanhan ve beraberindekiler açıklamanın ardından Kur'an- Kerim'i yakanları ve İsveç makamlarını kınayan sloganlar attı.





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