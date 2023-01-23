Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 1 polis memuru öldü, 5 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 polis memuru hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FPH plakalı otomobil, önce polis memuru Kemal G.'nin kullandığı 46 AFF 530 plakalı otomobil ile ardından 27 AHF 226 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada polis memuru hayatını kaybetti, araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Şanlıurfa Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.

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