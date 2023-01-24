Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Kemal Güleç (32) için tören yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Güleç'in Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.



Güleç'in öz geçmişinin okunduğu ve duanın edildiği törende konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, genç bir meslektaşının elim bir trafik kazası sonucu erken yaşta aralarından ayrıldığını söyledi.

Meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu aktaran Kaya, "Sözün bittiği yerdeyiz. 6 yıldır teşkilatımızda çeşitli birimlerde çalışarak hizmet etmiş kardeşimize son görevimizi yapmak için toplandık. 2 yıldır Diyarbakır'da başarıyla hizmet veren kardeşimizin geride bıraktığı evladı ve kıymetli eşi bize emanetleridir. Bundan sonraki süreçte de her daim ailesinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Merhuma rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarıma başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Güleç'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.

Törene, Güleç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve meslektaşları katıldı.

Diyarbakır'da dün bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada, polis memuru Güleç hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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