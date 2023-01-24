Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan engelli gence tekerlekli sandalye

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, doğuştan engelli lise öğrencisi Veysel Yiğit'e akülü sandalye desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Bağlar ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde oturan ve okula gidiş gelişlerde sıkıntı yaşayan Yiğit'in akülü araç talebini değerlendirdi.

Engelli genci evinde ziyaret eden Beyoğlu, kendisine aracını teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, Yiğit'in mutluluğuna ortak olduklarını belirtti.

Engellilere yönelik desteklerin devam edeceğini dile getiren Beyoğlu, "Vatandaşlarımız mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz. Veysel kardeşimiz doğuştan engelli bir kardeşimiz. Bundan sonra okula daha kolay gidip gelebilecek. Sağlıkla ve huzurla günler diliyorum."

Yiğit de emeğe geçenlere teşekkür etti.

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