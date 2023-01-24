Diyarbakır'da polis memurunun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Toksik pozitiflik nedir ve neden tehlikelidir?

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis memuru Kemal Güleç'in (32) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında H.A. yönetimindeki 34 FPH 196 plakalı otomobilin, önce Güleç'in kullandığı 46 AFF 530 plakalı otomobil, ardından 27 AHF 226 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve kazada yaralanan otomobilin sürücüsü H.A'nın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 23 Ocak'ta kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada, polis memuru Güleç hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.