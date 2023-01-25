Doğadaki taşlar Diyarbakır'da kadınların elinde değerleniyor

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DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce kurulan Yarı Değerli Taşlar Atölyesi'nde işlenen taşlar, kadınların elinde kuyumculuk zanaatıyla birleşiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 17 farklı atölyede birçok alanda üretim yapan enstitünün bünyesine il müdürü Murat Küçükali'nin girişimiyle kurulan yeni atölyede, doğadan toplanan yarı değerli taşlar, takı ve süs eşyalarına dönüştürülüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak Diyarbakır'a getirilen ve işlendikten sonra kuyumculuk atölyesinde usta ellerde altın ve gümüşün zarafetiyle buluşturularak takıya dönüşen taşların, yurt içi ve yurt dışı piyasasına sunulacak.

Bünyesinde 4 usta öğretici ile 20 kadın kursiyer bulunan ve ilk aşamada stok üretimi yapan yarı değerli taş işleme atölyesi, satış ofisi ve sosyal medya hesaplarının hizmete girmesiyle aylık 1 milyon lira ciro hedefliyor.

Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni Sevcan Aydoğan, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarı değerli taşları atölyede özenle işledikten sonra kuyumculuk atölyesinde farklı tasarımlarla üretmeye başladıklarını söyledi.

Atölyede obsidyen, kalsedon, jasper ve Diyarbakır'a özgü taşların işlendiğini anlatan Aydoğan, "İşlemeden sonra stoklarımız bir iki aya kadar yeterli olduğunda satış ofisimizde ve internet ortamında satışa sunacağız. Yeterli stoka ulaştığımızda ilk hedefimiz aylık 1 milyon lira ciro yapmak." dedi.

Aydoğan, Türkiye genelinde taş atölyeleri olduğunu ancak kendilerinin yaptığı işin kuyumculuk atölyesinde farklı tasarımlarla birleşmesi olduğunu belirterek, "Farkımız da burada ortaya çıkıyor. Biz burada tasarım yapıyoruz. Şu anda kolye, yüzük, broş gibi takılar üretiyoruz. İlerleyen süreçte hediyelik ve süs eşyası da üretmeyi hedefliyoruz. Diyarbakır'ı bu konuda marka haline getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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