Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarımsal sulamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar yürütülüyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Diyarbakır'da 124 bin 700 dekar tarım arazisinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak Kralkızı-Dicle P4 Pompaj Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 748 milyon Türk lirası katkı sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Balta, şunları kaydetti:

"Kralkızı-Dicle P4 Pompaj Sulaması işi kapsamında toplam 425 bin 478 m CTP ve HDPE boru döşenecek olup bugüne kadar fiziki gerçekleşme yüzde 7’dir. Projenin tamamlanmasıyla 34 mahalledeki tarımsal araziler sulamaya açılacaktır."

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