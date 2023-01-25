Diyarbakır'da ölü bulunan su samuru kadavra olarak kullanılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da ölü bulunan su samuru kadavra olarak kullanılacak

AA

Diyarbakır'da ölü bulunan su samuru kadavra olarak kullanılacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında ölü bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesindeki akademik çalışmalarda kadavra olarak kullanılacak.

Türkiye'de belirli alanların yanı sıra Dicle Nehri'nde de yaşayan, insanların yaşam alanlarından uzak kalmayı tercih ettikleri için nadir gözlemlenen nesli tükenme tehlikesi altındaki Avrasya su samuru (lutra lutra) Bismil ilçesinde nehir yatağı yakınlarında vatandaşlarca ölü bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, ölü su samurunu alarak, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Fiziksel bütünlüğü yerinde olan su samurunun, 15. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürü Erdal Seven ve DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural'ın girişimiyle Veteriner Fakültesinde akademik çalışmada kadavra olarak kullanılacağı belirtildi.

- "Türü tanımak için önemli bir fırsat"

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alaaddin Kaya, AA muhabirine, su samurunun bölgede kaçak avcılar tarafından kürkü için avlandığını söyledi.

Su samurunun ekosistem ve sucul sistem içerisinde balık türlerini dengelemek için oldukça önemli bir memeli türü olduğuna dikkati çeken Kaya, "Su samuru merkezimize maalesef ölü olarak getirildi. Ölüm sebebi tam olarak yapılacak incelemenin ardından belirlenebilir." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunan ve izlenen bir tür olan su samurunu öldüren veya yaralayanlara yönelik ciddi cezaların olduğunu aktaran Kaya, türün su kaynaklarında yok olmasının dengenin bozulmasına neden olabileceğini vurguladı.

Su samurunun canlı olarak korunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "Fakat bu aşamadan sonra kadavra olarak kullanılması öğrencilerimizin türü yakından tanıması ve ileride türe yönelik koruma çalışması yapmaları anlamında da önemli bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Camı açık unutulan hafif ticari araçtan hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Camı açık unutulan hafif ticari araçtan hırsızlık ...
Eşini, boğazını kesip yaralayan koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini, boğazını kesip yaralayan koca tutuklandı
Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da DSİ'nin tarımsal sulama çalışmaları ...
Doğadaki taşlar Diyarbakır'da kadınların elinde değerleniyor
YEREL HABERLER Doğadaki taşlar Diyarbakır'da kadınların elinde ...
Polis memurunun hayatını kaybettiği kazaya yol açan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Polis memurunun hayatını kaybettiği kazaya yol açan ...
(Görüntülü) POLİS MEMURUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZAYA YOL AÇAN SÜRÜCÜ &#039;ALKOLLÜ&#039; ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİS MEMURUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ ...
Diyarbakır'da polis memurunun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da polis memurunun yaşamını yitirdiği ...
Diyarbakır'da polis memurunun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 4 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da polis memurunun yaşamını yitirdiği ...
(Görüntülü) EŞİNİN BOĞAZINI KESTİKTEN SONRA SAĞLIKÇILARI EVE ALIP, KAPIYI KİLİTLEMİŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİN BOĞAZINI KESTİKTEN SONRA ...
Elif'in roketli saldırıda ölümü ve uzman çavuşun şehit edilmesine 10 tutuklama
YEREL HABERLER Elif'in roketli saldırıda ölümü ve uzman çavuşun ...
Eşinin boğazını kestikten sonra sağlıkçıları eve alıp, kapıyı kilitlemiş 
YEREL HABERLER Eşinin boğazını kestikten sonra sağlıkçıları eve ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan engelli gence tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan engelli gence ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA, KAZADA HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA, KAZADA HAYATINI ...
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ...
Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı anıldı
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai ...
Diyarbakır´da, kazada hayatını kaybeden polis memuru törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da, kazada hayatını kaybeden polis memuru ...
(Görüntülü) ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ GAFFAR OKKAN, DİYARBAKIR&#039;DA ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ GAFFAR OKKAN, ...
Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da öldüren teröristler tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da ...
Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden ...
(Görüntülü)KAZA&#039;DA ŞEHİT OLAN ,POLİS MEMURU KEMAL GÜLEÇ TÖRENLE UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAZA'DA ŞEHİT OLAN ,POLİS MEMURU ...
Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis memuru törenle anıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan ve 5 polis ...
(Görüntülü) VALİ SU: YÜRÜYÜŞ YAPARAK 5 BİN 800 METRELİK SURLARIN TAMAMI GEZİLEBİLECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) VALİ SU: YÜRÜYÜŞ YAPARAK 5 BİN 800 ...
Vali Su: Yürüyüş yaparak 5 bin 800 metrelik surların tamamı gezilebilecek
YEREL HABERLER Vali Su: Yürüyüş yaparak 5 bin 800 metrelik surların ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - YAN YOLDAN HIZLA GELEN OTOMOBİL BARİYERLERİ AŞIP İKİ ARACA ÇARPTI 1 POLİS ŞEHİT, 5 YARALI - (AKTÜEL)
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - YAN YOLDAN HIZLA GELEN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.