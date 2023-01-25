Diyarbakır'da ölü bulunan su samuru kadavra olarak kullanılacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında ölü bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesindeki akademik çalışmalarda kadavra olarak kullanılacak.

Türkiye'de belirli alanların yanı sıra Dicle Nehri'nde de yaşayan, insanların yaşam alanlarından uzak kalmayı tercih ettikleri için nadir gözlemlenen nesli tükenme tehlikesi altındaki Avrasya su samuru (lutra lutra) Bismil ilçesinde nehir yatağı yakınlarında vatandaşlarca ölü bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, ölü su samurunu alarak, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Fiziksel bütünlüğü yerinde olan su samurunun, 15. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürü Erdal Seven ve DÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural'ın girişimiyle Veteriner Fakültesinde akademik çalışmada kadavra olarak kullanılacağı belirtildi.

- "Türü tanımak için önemli bir fırsat"

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alaaddin Kaya, AA muhabirine, su samurunun bölgede kaçak avcılar tarafından kürkü için avlandığını söyledi.

Su samurunun ekosistem ve sucul sistem içerisinde balık türlerini dengelemek için oldukça önemli bir memeli türü olduğuna dikkati çeken Kaya, "Su samuru merkezimize maalesef ölü olarak getirildi. Ölüm sebebi tam olarak yapılacak incelemenin ardından belirlenebilir." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunan ve izlenen bir tür olan su samurunu öldüren veya yaralayanlara yönelik ciddi cezaların olduğunu aktaran Kaya, türün su kaynaklarında yok olmasının dengenin bozulmasına neden olabileceğini vurguladı.

Su samurunun canlı olarak korunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, "Fakat bu aşamadan sonra kadavra olarak kullanılması öğrencilerimizin türü yakından tanıması ve ileride türe yönelik koruma çalışması yapmaları anlamında da önemli bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

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