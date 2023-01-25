Diyarbakır'da kış okullarında öğrenciler yeteneklerini geliştiriyor

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DİYARBAKIR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan kış okulu uygulaması kapsamında Diyarbakır'da 249 okulda açılan 1251 kurstan 15 bin öğrenci yararlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde öğrencilerin yarıyıl tatillerini değerlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez başlattığı kış okulu uygulaması kapsamında Diyarbakır'da da öğrenciler yeteneklerini geliştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesindeki Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) açılan kursa katılan öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Küçükali, burada yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda yaz okulu uygulaması olduğunu, bu yıl bakanlıkça kış okulları uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi.

Kış okulları uygulaması kapsamında açılan kurslarda matematik, İngilizce, bilim ve sanat olmak üzere 4 alanda öğrencilerin atölyelerde eğitim aldıklarını ifade eden Küçükali, şöyle dedi:

"Açılan bu kurslar sayesinde öğrenciler yarıyıl tatillerini daha verimli değerlendirecek. İlköğretimden ortaöğretime kadar tüm okullarımızda kurslarımız devam ediyor. Normal okullarımızda İngilizce ve matematik olmak üzere haftada 2 saat, bilim ve sanat merkezi okullarımızda ise bilim sanat kursları şeklinde 55 farklı atölyede günde 4 saat kurslarımız devam ediyor. Bilim sanat merkezlerimizin imkanlarından faydalanamayan diğer okullarımızdaki öğrencilerimiz de bu merkezlerimize geliyor. Hem eğlenerek öğreniyorlar hem de yetenekleri keşfediliyor."

Diyarbakır'da 249 okulda 1251 kursa 15 binin üzerinde öğrencinin devam ettiğini kaydeden Küçükali, kursların 5 Şubat'a kadar süreceğini bildirdi.



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