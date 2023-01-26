Diyarbakır'da villalardan hırsızlık yapan şebeke çökertildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da şüphe çekmemek için kiraladıkları lüks araçlarla uzun süredir sahiplerince kullanılmayan villalardan hırsızlık yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Huzur Alan Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da "Barkod" adıyla bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda sabıka kaydı ve haklarında arama kararı bulunan D.F, S.F, A.T, D.K. ve S.T. yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

- Lüks villaların bulunduğu siteleri hedef almışlar

Yapılan incelemede, hırsızlık çetesinin şüphe çekmemek için lüks araç kiralayarak villaların bulunduğu siteleri hedef aldığı tespit edildi.

Villa sahiplerinin uzun süre evlerine gelmemelerini fırsat bilen şüphelilerin, geceyi evde geçirdikleri, marketten alışveriş yaparak, yemek yedikleri belirlendi.

Hırsızların evde bıraktığı market poşetinin izi sürülerek, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Evde bırakılan yiyecek ambalajının barkodunu da inceleyen ekipler, alışveriş yapan şüphelileri tespit etti.



Düzenlenen operasyonda villalardan çalınan mağdurlara ait antika eşyalar, saatler ve altınlar ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.

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