Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Beyoğlu, İsveç ve Hollanda makamlarının bu gösterilere izin vermesinin İslam'a ve Türkiye'ye karşı gerçek niyetlerini ortaya koyduğunu aktardı.

Müslümanların sinir uçlarıyla oynanmak istendiğinin dile getiren Beyoğlu, şunları aktardı:

"Yüce rabbimizin kelamı olan kutsal kitabımıza bu küstahlığı yapmak fikir özgürlüğü diye değerlendirilemez. Buna fikir özgürlüğü diyenler İslam'a düşmandır, bunu da böyle hadsiz eylemlerle ortaya koymaktadır. Kur'an her Müslümanın izzeti ve şerefidir. Biz kitabımızı baş ucumuzda taşırız. Bunların amacı ise Müslümanları provoke etmek ve sinir uçlarıyla oynamak. Bu karanlık zihniyeti şiddetle kınıyorum."

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