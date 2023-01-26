Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1242 gündür sürüyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Cizre Temsilciliği, Şırnak'ın merkezinden gelen 30 şehit annesi ve eşleriyle evlat nöbeti tutan aileleri HDP il binası önünde ziyaret etti.

Vakfın Cizre Temsilcisi Zeynep Caner, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için bir araya gelen annelere ve ailelere destek olmak için geldiklerini söyledi.

Her zaman ailelerin yanında olduklarını belirten Caner, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütünü biz, yani anneler bitirecek. HDP'yi biz bitireceğiz. Bu coğrafyanın insanı olarak yıllardır terör belasından çektik. Bundan sonra bu coğrafyanın terörle anılmasını istemiyoruz. Buradan HDP'li vekillere sesleniyoruz. Kendi çocuklarınız özel okullarda, yurt dışında okurken, plajlarda rahat rahat gezerken burada Kürt çocuklarını kandırıyor, dağa çıkarıyor, mağaralara mahkum ediyorsunuz. Gençliklerini heba ediyor ve ihanet etmelerini sağlıyorsunuz. Siz Kürt vatandaşının temsilci değilsiniz, olmadınız, olamazsınız."

Kardeş ve hep beraber Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını kaydeden Caner, "Tüm dünyaya ve bölgedeki tüm bölücülere, PKK'ya, HDP'ye sesleniyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Ülkemizi, devletimizi hainlere ve alçaklara bırakmayacağız. Şehit anneleri, babaları ve eşleri olarak buradaki direniş gösteren bu annelere her zaman sahip çıkacağız ve her daim bu haklı direnişlerinin yanında olacağız. PKK'nın, HDP'nin karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.





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