Diyarbakır Merkez Camisinde çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde inşa edilen Merkez Camisinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince, peyzaj düzenleme işi kapsamında Merkez Camisinde 21 bin 500 metrekarelik sahada yeşil alan, sert zemin, yürüyüş yolu ve ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştirdi.

13 bin 500 metrekarenin sert zemin olarak inşa edilen çevre düzenleme çalışmalarında 8 bin metrekare yeşil alan olarak değerlendirildi.

Sert zemin alanı 9 bin metrekare cami avlusu, 2 bin 500 metrekare yürüyüş ve 2 bin metrekare asfalt yoldan oluştu.

Camii avlusunun zemininde bazalt taş ve diğer farklı malzemeleri kullanarak estetik bir alan oluşturan ekipler, 8 bin metrekarelik yeşil alanda 11 farklı türde 152 ağaç, 2 bin 201 çalı ve 2 bin 700 yazlık ile kışlık mevsimlik çiçeklerle caminin çevresi süsledi.

Vatandaşların dinlenebilmeleri için Merkez Camisinin belirlenen yerlerine 25 oturma bankı monte edildi. Süs havuzlarının da yer aldığı çevre düzenleme çalışmalarında ayrıca çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için oyun alanı yerleştirildi.

210 dekoratif aydınlatma, 18 aydınlatma direği ve yaklaşık 650 metre taş kaplama çevre duvarının da yapıldığı çalışmada, ayrıca açık otopark alanı da inşa edildi.





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