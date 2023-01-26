Diyarbakır'da korsan taksi denetimi yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde korsan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince taksicilere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerle taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin düzen içerisinde sürdürülmesini amaçlayan ekipler, ticari taksi plakası sahibi ve şoförleriyle görüşerek bilgilendirmede bulundu.

Merkez ve ilçelerde denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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