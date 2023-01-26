Diyarbakır'da balkondan düşen çocuk öldü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde M.A, 13 katlı apartmanın 8. katındaki evlerinin balkonundan düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği çocuğun cesedi, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



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