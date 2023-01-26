Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan, sokak hayvanlarına yönelik açıklama

DİYARBAKIR (AA) - Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilçede hiçbir canlının yaşam alanında zarar görmesine sessiz kalmayacaklarını belirtti.
Karaaslan, bazı haber sitelerinde sokak hayvanlarının ölü bulunmasına yönelik çıkan haberlere ilişkin süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip ettiklerini aktardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma, zabıta ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin failleri tespit etmek üzere araştırmalarına koordineli olarak devam ettiğini bildiren Karaaslan, şunları kaydetti:
"Kaybettiğimiz sokak hayvanları için hemşerilerimize ve hayvanseverlerimize üzüntümüzü bildiririz, bu konuda denetim ve önlemlerimiz arttırılmıştır. Bu süreçte sokak hayvanlarımızın mama ve su ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanmaya devam etmektedir. Herhangi bir sebeple hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarımız ilçemizdeki veteriner hekimlerimizle Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun şekilde, tedavi edilerek alındıkları yere geri bırakılmakta ve kontrolleri düzenli olarak sağlanmaktadır. İlçede hiçbir canlının yaşam alanında zarar görmesine sessiz kalmayacağız."