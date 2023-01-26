Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, esnaf ve vatandaşlara ziyarette bulundu.

Merkez tarihi Sur ilçesinde Gazi Caddesi'nde vatandaş ve esnafı ziyaret eden Kaya, sorun ve talepleri dinledi.

Bir kıraathanede vatandaşlarla çay içerek, onlarla sohbet eden Kaya, esnaf ziyaretinde tesbihler hakkında bilgi aldı.

Esnaf, Kaya'ya ziyaret için teşekkür etti.



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