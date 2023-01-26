Diyarbakır'da 60 yaş üzeri kadınlar için inanç ve kültür gezisi gerçekleştirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, 60 yaş üzeri kadınlar için gezi etkinliği düzenledi.

Bağlar Belediyesi, "Bağlar'ın Yaşayan Çınarları İnanç ve Kültür Gezilerinde" projesi kapsamında maddi imkansızlık ve hastalık nedeniyle ilçe dışına çıkamamış 60 yaş üzeri 100 kadın için Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Eğil ilçesine gezi gerçekleştirdi.

Türbeleri ziyaret edip tarihi mekanları gezen kadınlar, baraj gölü kıyısında yemek yedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı açıklamada, belli bir yaşın üzerinde olan ve bugüne kadar hayat koşullarından dolayı ilçe dışına çıkamayan kadınlar için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Amaçlarının kadınları sosyal hayata adapte etmek olduğunu kaydeden Beyoğlu, şöyle dedi:

"Bugün Regaip Kandili, biz de bu vesileyle Bağlar ilçemizde büyüklerimiz, çınarlarımız dediğimiz kadınlarımız, annelerimiz, ablalarımız ile birlikte Eğil ilçemizde iki peygamberimizin kabirlerini ziyaret ettik. Rabbime şükürler olsun bu kıymetli annelerimiz, ablalarımız ile bugün buraya gelmek nasip oldu."





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