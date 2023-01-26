Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te Regaip Kandili idrak edildi

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DİYARBAKIR (AA) -Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'teki camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Diyarbakır'da üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili idrak edildi.

İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesince merkez Sur ilçesindeki İslamın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de "Kur’an-ı Kerim Ziyafeti" düzenlendi.

Programda dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincileri hafızlar Mustafa Kızılcaoğlu, Muhammed Cemal ve Abdurrahman Sadien, Ayasofya Cami Kebir Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Ulu Cami İmam Hatibi hafız Hidayet Yilmaz Kur'an-ı Kerim okudu.

Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı.

- Şırnak

Şırnak’ta camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Şırnak’ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde kandil dolayısıyla mevlit okundu, dua edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek, üç ayların önemine değinerek, üç ayların ilkine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dilek, bu mübarek ay ve gecelerin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildiği programın sonunda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

- Siirt

Türk Kızılay Siirt Şubesi, Regaip Kandili dolayısıyla ihtiyaç sahibi 400 aileye kandil paketi dağıttı.

Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandil dolayısıyla mevlit okuttuklarını söyledi.

Altunç, "Kandil dolayısıyla Kızılay gönüllüleriyle hazırladığımız paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Etkinlikle kenar mahallede bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. İhtiyaç sahibi aileleri gözetmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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