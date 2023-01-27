Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu sosyal medya paylaşımlarından tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 21 bin 752 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da sosyal medyada bir sürücünün paylaştığı görüntüde, can ve mal güvenliği açısından tehlikeli şekilde araç kullandığını gören duyarlı bir vatandaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ihbarda bulundu.

Vatandaşın ihbarının İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sivil ekipler, yaptıkları çalışmayla sosyal medyadan görüntüleri paylaşan sürücünün, ehliyetinin olmadığını tespit etti.

Ehliyetsiz sürücünün farklı zamanlarda yüklediği görüntüleri inceleyen polis, sürücüye trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 752 lira ceza kesti.

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