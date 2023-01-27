Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1243 gündür sürüyor.

İstanbul'dan 2014'te 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen Zahit için gelen anne Zekiye ve kardeşi Dilan Polat da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Zekiye Polat, Kürtçe yaptığı açıklamada, evladını almadan evine dönmeyeceğini söyledi.

Oğlunu çok özlediğini belirten Polat, "Oğlum seni bekliyorum. Baban hasta. Bizi yalnız bırakma, gel. Senin için sonuna kadar mücadele edeceğim. Senin yolunu gözlüyorum." dedi.

Dilan Polat da ağabeyinin HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirterek, ağabeyine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

- "Bu hainlere, bu partiye kimse para göndermesin"

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise aileler adına yaptığı açıklamada, evlatları için gece gündüz, kar kış demeden mücadele ettiklerini dile getirdi.

Anayasa Mahkemesinin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulmasına karar vererek kirli oyunu bozduğunu belirten Aydın, HDP'nin şimdi de yardım kampanyası başlattığını aktardı.

Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yardım kampanyasından kazandıkları paralarla evlatlarımızı yine terör örgütüne göndermek istiyorlar. Bu paraları terör örgütüne gönderecekler, terör örgütü yine silah alacak ve devletimize, evlatlarımıza ve güvenlik güçlerimize silah sıkacaklar. Yıllardır milletin kanını döken bu terör örgütüne sırtını dayayan bu hainlere, bu partiye kimse para göndermesin. Anne ve babalar olarak Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz. Bizim yüreğimize su serpmek istiyorsanız, HDP'nin derhal kapatılmasını istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'ın hazır giyim ve konfeksiyonda ihracat hedefi 50 milyon dolar
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın hazır giyim ve konfeksiyonda ihracat ...
DBP Eş Genel Başkanı Bayındır'ın örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER DBP Eş Genel Başkanı Bayındır'ın örgüt üyeliğinden 15 ...
Diyarbakır'da geciken yağışlar göl ve göletlerde kuraklık riskine neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da geciken yağışlar göl ve göletlerde ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR?DA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 21 BİN TL CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR?DA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN ...
Diyarbakır´da trafiği tehlikeye sokan ehliyetsiz sürücüye 21 bin TL ceza
YEREL HABERLER Diyarbakır´da trafiği tehlikeye sokan ehliyetsiz ...
Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü sosyal medya paylaşımından yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü sosyal medya ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA TREN RAYINA BIRAKILAN ÇANTA FÜNYEYLE PATLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA TREN RAYINA BIRAKILAN ...
DİYARBAKIR'DA TREN RAYINA BIRAKILAN ÇANTA FÜNYEYLE PATLATILDI
YEREL HABERLER DİYARBAKIR'DA TREN RAYINA BIRAKILAN ÇANTA FÜNYEYLE ...
Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te Regaip Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te Regaip Kandili idrak ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - ERGANİ?DEKİ KÖPEK ÖLÜMLERİNE İNCELEME
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - ERGANİ?DEKİ KÖPEK ...
Ergani´deki köpek ölümlerine inceleme 
YEREL HABERLER Ergani´deki köpek ölümlerine inceleme 
Diyarbakır'da 60 yaş üzeri kadınlar için inanç ve kültür gezisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 60 yaş üzeri kadınlar için inanç ve ...
Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, esnaf ve ...
Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan, sokak hayvanlarına yönelik açıklama
YEREL HABERLER Ergani Kaymakamı Karaaslan'dan, sokak hayvanlarına ...
Diyarbakır'da balkondan düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da balkondan düşen çocuk öldü
Diyarbakır'da korsan taksi denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da korsan taksi denetimi yapıldı
Diyarbakır'da 26 okulun spor salonu yenilendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 26 okulun spor salonu yenilendi
(Görüntülü)ŞIRNAKLI ŞEHİT ANNELERİ, DİYARBAKIR&#039;DA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELERİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞIRNAKLI ŞEHİT ANNELERİ, ...
Şırnaklı şehit anneleri, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Şırnaklı şehit anneleri, Diyarbakır'da evlat nöbeti ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA 8&#039;İNCİ KATTAN DÜŞEN OTİZMLİ MİRAN ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA 8'İNCİ KATTAN ...
Diyarbakır Merkez Camisinde çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır Merkez Camisinde çevre düzenleme ...
Diyarbakır'da 8'inci kattan düşen otizmli Miran öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8'inci kattan düşen otizmli Miran öldü
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan Kur'an-ı Kerim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.