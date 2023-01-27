Diyarbakır'da okuma yazma öğrenen kadınlara belgeleri verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezinde açılan okuma yazma kursu ilk mezunlarını verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Lalebey Konağı Kadın Kültür Merkezinde Okuma Yazma Kursunu tamamlayan kadınların kep atma törenine katıldı.

Sur Halk Eğitim bünyesinde açılan 180 saatlik eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 20 kadın için kep atma töreni düzenlendi.

Törene, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Yıldırım, kursiyerler ve aileleri katıldı. Kursiyerlere sertifika ve hediyelerini takdim eden Su, kadınlara başarılarının devamını diledi.

Okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerin çocuklarından oluşan grup "Seni Asla Durduramazlar Anne" adlı şiiri okuyarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

61 yaşında okuma yazmayı öğrenen kursiyer Muhterem Kardeşler, okuduğu şiirle beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Yıldırım, 3 ay gibi kısa bir sürede azimle çalışan ve mücadele eden, okuma ve yazmayı öğrenen kadınları tebrik etti.

Yıldırım, "Kadınlarımızın başarısı bizi çok mutlu etti. Kadınlarımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Sur'da ve Diyarbakır'ın farklı noktalarında kadınlarımıza eğitim imkanlarını sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik folklor ekibinin gösterisi, toplu fotoğraf çekimi ve kursiyerlerin kep atması ile sona erdi.

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