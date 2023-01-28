Diyarbakır'da Yaz Spor Oyunları Hazırlık Toplantısı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Yaz Spor Okulları Hazırlık Toplantısı düzenlendi.
Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve üniversitenin ilgili birim yöneticileri katıldı.
Toplantıda, Diyarbakır'da yapılması planlanan Yaz Spor Okullarına ilişkin yapılacak çalışmalar anlatıldı.
Yaz spor oyunlarına 8 branşta 3 bin sporcunun katılacağı belirtildi.
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