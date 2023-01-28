Kocaeli'de evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Diyarbakır'da defnedildi

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DİYARBAKIR (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yalnız yaşayan ve evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Diyarbakır'da toprağa verildi.

Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesindeki evinde dün ölü bulunan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde görevli anestezi teknikeri M.F'nin (26) cenazesi Diyarbakır'a getirildi.

M.F'nin cenazesi, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığında defnedildi.



Anestezi teknikeri M.F'den haber alamayan yakınları dün durumu komşularına bildirmiş, komşuları da M.F'ye ulaşamayınca polis ve sağlık ekibine haber vermişti. Eve giren ekipler, M.F'yi yatağında hareketsiz halde bulmuş ve yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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