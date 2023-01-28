Diyarbakır'da amatör spor kulüplerine 2 milyon 245 bin lira yardım

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Amatör Spora Dev Destek" sloganıyla kentte 14 farklı sportif branşta faaliyet yürüten 107 spor kulübüne 2 milyon 245 bin lira yardımda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, amatör spor kulüplerine yardım amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Talaytepe Spor Kompleksinde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstikal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar sinevizyonda tanıtıldı.

Törende, 21 branşta eğitimlerin verildiği "Spora Gel" kurslarında eğitim gören kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Vali Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, kentte her alanda çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Valilik, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak gençlere yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Su, hem zihinsel hem de bedensel anlamda sağlıklı gençler yetiştirmek istediklerini aktardı.

Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl 22 bin çocuğu sporla buluşturduğunu, 2023 yılında ise 25 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Su, "2022'de başlayıp şu anda devam eden 63 projede, 700 milyon liralık kaynakla hizmet veriyoruz. Bu 63 projenin 27 projesini Büyükşehir Belediyemiz yürütüyor." dedi.

2022’de sınavlara hazırlanan 10 bin öğrencinin Büyükşehir Belediyesi kurslarında ücretsiz eğitim gördüğünü, bu yıl 18 bin öğrenciye ulaşmayı amaçladıklarını dile getiren Su, bu yıl üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı öğrencilere 2 bin 500 lira destek verdiklerini anımsattı.

- "Üniversitelerarası Yaz Spor Oyunları" düzenlenecek

Kentte gençlerin festival havasında vakit geçireceği "Üniversitelerarası Yaz Spor Oyunları" düzenleneceğini anlatan Su, "Bakanlık, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi olarak Diyarbakır'da 30 Nisan 8 Mayıs tarihleri arasında 'Üniversitelerarası Yaz Spor Oyunları'nı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin her tarafından öğrenciler burada yarışmalara katılacak, oyunlar oynayacak." ifadelerini kullandı.

Vali Su, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 farklı branşta faaliyet yürüten 107 spor kulübüne 2 milyon 245 bin lira nakdi yardımı şimdi burada gerçekleştiriyoruz. Biz istiyoruz ki tüm amatör spor kulüplerimiz daha fazla çocuğumuza ulaşsın daha fazla genç kardeşimiz sporla buluşsun. Spor yaparak kendini geliştirsin, boş zamanlarını kötü alışkanlıklarla değil spor gibi güzel alışkanlıklarla doldursun. Spor kulüplerimiz bizim için önemli, Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine, spora destek vermeye devam edeceğiz."

Vali Su, konuşmanın ardından amatör spor kulüplerine temsili çek verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan, daire başkanları, spor kulüpleri temsilcileri ve sporcular katıldı.





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