Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi yaşlı ve engellilere yemek, öğrencilere de sandviç dağıtıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, her gün 300 yaşlı ve engelliye sıcak yemek servisi yapıyor, ayrıca diğer ihtiyaçlarını da gideriyor.

Kayapınar'da "sosyal devlet" anlayışıyla hareket eden kaymakamlık ve belediye, yaşlı, engelli, çocuk ve kadınlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ilçedeki 300 yaşlı ve engelliye her gün sıcak yemek, eğitim kurumlarından faydalanan 5 bin öğrenciye de sandviç veriliyor.

Haftanın 6 günü hastane, kütüphane, cami, semt pazarları ve otogar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde günlük 1000 kişilik sıcak çorba dağıtılıyor.

- "Hedefimiz kısa zamanda 2 bin kişiyi bulmak"

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, AA muhabirine, toplumda dezavantajlı olarak adlandırılan gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda belediye bünyesinde evde bakım hizmeti sunduklarını belirten Karaman, yaşlı, engelli ve kimsesizlerin evine gidip onların günlük ihtiyaçlarını giderme konusunda destek olduklarını kaydetti.

Gidilen evlerde aynı zamanda yaşlıların tansiyon ve şekerlerini ölçerek sağlık hizmeti de sunduklarını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Ayrıca evde bakım hizmeti sunduğumuz hanelerimize sıcak yemek hizmeti sunmaya başladık. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Kızılay ile işbirliği içinde oradan temin ettiğimiz yemekleri sefer tasları içinde hanelerimize teslim ediyoruz. Yaklaşık 300 hanede sıcak yemek hizmetimiz devam ediyor. Hedefimiz kısa zamanda 2 bin kişiyi bulmaktır. Ekonomik yoksulluk içinde olan, sıcak yemeğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza da en kısa zamanda temin etmeye gayret ediyoruz."

Karaman, sıcak yemek hizmeti ve günlük çorba dağıtımı sayısını üst noktalara çıkaracaklarını kaydetti.

Belediye olarak günde 5 bin öğrenciyi de kurumlarda ağırladıklarını anlatan Karaman, "Kimi okuma salonuna, kimi ders çalışmaya kimi de dershane hizmetinden faydalanmaya geliyor. Bu arkadaşlarımız için de geçen hafta günlük sandviç, çay ve çorba ikramına başladık. 5 binin üzerindeki öğrenci kardeşimize hafta içi bunu sunmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Arif Karaman, hem kaymakamlık bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hem de belediye bünyesindeki sosyal yardım merkezi aracılığıyla vatandaşların birçok talebine cevap verdiklerini anlattı.

Vatandaşların her türlü taleple kendilerine başvurabildiğini ifade eden Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bize geldiklerinde ekiplerimiz gidip eksikliklerini tespit ediyor. Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse, bunun içinde barınma yardımı, ev eşyası ve evlilik yardımı gibi her türlü ihtiyacı görüyoruz. Bu talepleri değerlendirip bir karar varıp belediyemizin sosyal yardım merkezi aracılığıyla onlara ulaşıyoruz. Bunun yanında paket olarak hazırladığımız yardım çeşitlerimiz var. Yenidoğan bebeklerimiz için bebek çantamız var. Doğduktan sonra anne sütünden yararlanamayan bebekler için mama paketimiz var. Belediye olarak yaklaşık 10 bin hanemize 3 aylık periyotlarla gıda kolisi hizmeti sunuyoruz. Yaklaşık 1000 vatandaşımıza çölyak paketi sağlıyoruz."

- "Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun"

Eşiyle birlikte yaşayan Erdal Ergüven (79) alışverişe gitmek ve evde yemek yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Belediyenin birçok ihtiyaçlarını karşıladığını dile getiren Ergüven, "Sağ olsun belediyemiz bize yemek getiriyor. Temizlik konusunda da yardımcı oluyorlar. Her konuda onlara minnettarız, Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Belediyenin hizmeti olmasaydı bayağı sıkıntı çekecektik. Eşim zaman zaman oturarak yemek yapıyor bize, onu da her gün yapamıyoruz arada sırada yapabiliyoruz." diye konuştu.

Engelli Kader Balta ise evde yemek yapmakta güçlük çektiğini, belediyenin yemek servisi sayesinde bu sorunu aştıklarını belirterek, "Yemek gelince bana rahatlık, kolaylık oldu. Çok iyi bir uygulama, teşekkür ederim. Sıcak yemek geliyor, çok memnunuz. Bu yemek geldiği için gün içerisinde yemek yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

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