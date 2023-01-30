Yenişehir Belediyesinden vatandaşlara çorba ikramı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde vatandaşlara çorba ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla ekipler, belirlenen 3 noktada vatandaşlara çorba ikram ediyor.



Beşikci, hafta içi her gün sabah saatlerinde bu hizmetin verileceğini belirtti.



Uygulamadan tüm vatandaşların yararlanabileceğini ifade eden Beşikci, "Özellikle yoğunluğun olduğu, otobüs, minibüs ve servis araçlarının sürekli bulunduğu duraklarda bu çalışma yapılıyor. Bunu ilçemizin farklı noktalarına da taşıyacağız." dedi.

Vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını bildirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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