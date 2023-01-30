Diyarbakır'da villalardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da şüphe çekmemek için kiraladıkları lüks araçlarla uzun süredir sahiplerince kullanılmayan villalardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Huzur Alan Projesi" kapsamında Asayiş Şubesi ekiplerince Diyarbakır'da "Barkod" adıyla 26 Ocak'ta bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümleri ile olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, hırsızlık çetesinin şüphe çekmemek için lüks araç kiralayarak villaların bulunduğu siteleri hedef aldığı tespit edilmiş, villa sahiplerinin uzun süre evlerine gelmemelerini fırsat bilen şüphelilerin, geceyi evde geçirdikleri, marketten alışveriş yaparak, yemek yedikleri belirlenmişti. Hırsızların evde bıraktığı market poşetinin izi sürülerek, güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş, evde bırakılan yiyecek ambalajının barkodunu da inceleyen ekipler, alışveriş yapan şüphelileri tespit etmişti. Düzenlenen operasyonda villalardan çalınan mağdurlara ait antika eşyalar, saatler ve altınlar ele geçirilerek, sahiplerine teslim edilmişti.



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