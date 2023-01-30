Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan esnaf ve vatandaşlara ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hane ve esnafa yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile Fatih Mahallesi'nde ikamet eden hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, her gün onlarca aileden davet aldıklarını belirterek, bu davetler üzerine vatandaşları evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettiklerini ifade etti.

Bu konuda çok yoğun talep olduğunu aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyor, bize aktarılan talepleri karşılamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İşimiz her şart ve koşulda hizmet etmek, çözüm üretmek."

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