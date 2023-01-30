"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi yarın açılacak

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DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisinin açılışı yarın yapılacak.

Sergide, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlatlarına duyduğu özlemi yansıtan 42 fotoğraf yer alacak.

Sergideki fotoğraflar, projeksiyonla yansıtma tekniği kullanılarak çekildi.

Keçi Burcu'nda yarın açılışı yapılacak sergi, 14 Şubat'a kadar açık kalacak.





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