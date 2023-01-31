Ergani Belediyesi üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Ergani Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında kırsal mahallelerdeki kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kırsal Şölen Mahallesinde yürüttüğü parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, yaptığı açıklamada, vatandaşa daha iyi yaşam alanı sağlayabilmek için başlatılan parke taşı döşeme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.
Halkın sorunlarını dinleyerek en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Karaaslan, "Halkın memnuniyeti her zaman önceliklidir. Tüm kırsal mahallelerimize hizmet götürmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlara daha iyi yaşam alanları sunmak için başlattığımız parke taşı döşeme çalışmalarımız devam edecek." dedi.