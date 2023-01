AA'nın "Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi açıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlatlarına duyduğu özlemi yansıtan 42 fotoğrafın yer aldığı, Sur ilçesinde Keçiburcu'ndaki serginin açılışı Vali Ali İhsan Su ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün katılımıyla yapıldı.

Vali Ali İhsan Su, açılıştaki konuşmasında, Anadolu Ajansının çok özel ve anlamlı bir çalışma hazırladığını ifade etti.

Diyarbakır annelerinin 2019 yılının eylül ayından bu yana sürdürdükleri oturma eylemi ile terör örgütü tarafından kandırılarak ve zorla kaçırılarak dağa götürülen evlatlarını istediğini anımsatan Su, "Anadolu Ajansımızın çok değerli muhabirleri ve fotoğraf sanatçıları terör örgütüne karşı dimdik durarak mücadelesini sürdüren çok değerli Diyarbakır annelerimizin acılarını, hüzünlerini ve umutlarını kadrajlarından fotoğraflara yansıttılar. Her zaman olduğu gibi Diyarbakır annelerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Ama inanıyorum ki, kavuşan annelerimiz var çocuklarına, diğerleri de inşallah en kısa zamanda kavuşacaktır. Bu özel serginin terör örgütünün elinde bulunan çocuklarımızın kurtulmasına, annelerimizin gözyaşının dinmesine ve acılarının bitmesine vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Vali Su, anlamlı sergi için Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti.

- "Hem ulusal hem de uluslararası basında annelerin sesi olduk"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de terör örgütü PKK'nın küçük yaşta dağa kaçırdığı çocukların annelerinin evlat nöbeti başlattığını hatırlatarak, annelerin temel isteğinin terör örgütlerinin elinden çocuklarını kurtarmak ve onları yaşatmak olduğunu belirtti.

Evlat nöbetinin sürdüğünü anımsatan Karagöz, bu süreçte Diyarbakır annelerinin ortaya koyduğu mücadelenin dünya genelinde terör örgütleri tarafından alıkonulan yaklaşık 250 bin çocuğun ve ailelerinin de direnişi olduğunu ifade etti.

Karagöz, anne kalbinin dünyanın tüm silahlarından daha güçlü olduğunu, bunun da Diyarbakır anneleriyle idrak edildiğini söyledi.

Ajans olarak bu direnişi ilk günden itibaren takip ederek kamuoyuna aktarmanın öncelikli hedeflerinden olduğunu dile getiren Karagöz, Diyarbakır annelerinin haklı mücadelesini 13 dilde yapılan haberlerle ve görsel içeriklerle dünyaya duyurduklarını aktardı.

Karagöz, şunları kaydetti:

"Bu sayede hem ulusal hem de uluslararası basında terör örgütü PKK tarafından çocukları alıkonulan annelerin sesi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hepimizin bildiği bir gerçek var. Annelerin kalbi evlatlarıyla atar, onlarla yaşar. Evlatlarından ayrıldıkları gün anneler için zaman sonsuza kadar durur. Diyarbakır anneleri için zaman çocuklarını tekrar görecekleri ana kadar maalesef durdu. Biz de Ajans olarak 'Zamanın Durduğu An' isimli bu sergiyi oluşturduk. Ajansımızın çok kıymetli muhabirlerinden Esra Hacioğlu Karakaya annelerimizi evlerinde ziyaret etti. Çocuklarının fotoğraflarıyla birlikte özel bir çalışma yaptı. Dijital görselleştirme teknikleri kullanarak anneler ve evlatlarını zamanın durduğu anda yeniden bir araya getirdiler. Yaklaşık 20 gün süren çalışmada anneleri evlerinde ziyaret ettik, her birinin hikayesini uzun uzun dinledik. Ardından her bir annenin fotoğrafını, o annenin hikayesine özel bir kompozisyonda fotoğrafladık. Bu sayede zamanın durduğu anı ölümsüz hale getirdik."

Fotoğrafın bir hikayenin en saf, en konsantre biçimi olduğunu vurgulayan Karagöz, sergideki her karenin hem onu çekenlerin hem de fotoğrafta yer alan 21 annenin ve evladının yaşamlarından daha çok duygu, tecrübe ve hikaye aktardığını dile getirdi.

- "Sergimiz dünyanın belli başlı başkentlerinde sergilenecek"

Karagöz, şöyle konuştu:

"Sergideki fotoğraflara bu gözle bakarak annelerimizin yaşadıklarını, hissettiklerini yüzlerinden görebilir ve onların duygularını paylaşabilirsiniz. Özlemin, umudun ve burukluğun zaman aynasından yansımasına bu fotoğraflarda tanık olabilirsiniz. Bu çalışmayı gerçekleştiren değerli meslektaşım Esra Hacioğlu Karakaya, Bestami Bodruk, Ömer Yasin Ergin ile Vedat Yalçın olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yine sergimizin bu mekanda gerçekleştirilmesini sağlayan Diyarbakır Valimiz Sayın Ali İhsan Su'ya desteklerinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. En büyük teşekkürümüz ise bu serginin öznesi olan Diyarbakır annelerimize. Sizler önünüze çıkan hiçbir engeli tanımadınız. Evlatlarınıza kavuşmak için tüm zorluklara göğüs gerdiniz. Hepinizin bir an önce evlatlarınıza kavuşmanızı, bu yaşlı gözlerin gülen gözlere dönüşmesini ümit ediyorum. Sergimizin açılışında bizimle bir araya gelen siz değerli misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum.

Sergimiz 14 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak. Bu sergimiz daha sonra dünya bu zulmü, bu dramı, bu haksızlığı görsün diye hem Türkiye'de hem de dünyanın belli başlı başkentlerinde, Paris'te, İsveç'te, Almanya'da, New York'ta, Birleşmiş Milletler'de sergilenecek. Bu acılar emin olun bitecek, evlatlarınıza kavuşacaksınız. Aramızda o mutluluğu yaşayanlar var. Hep birlikte o mutluluğa ortak olacağımız günler de çok yakında gelecek."

Konuşmaların ardından Vali Su ve AA Genel Müdürü Karagöz diğer protokol üyeleri ile serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergiye katılan ve Serdar Karagöz ile görüşen Diyarbakır anneleri de evlatlarına duydukları özlemi anlattı, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Daha sonra Vali Su ve diğer protokol üyeleri ile davetliler sergiyi gezdi.

- "Medya olarak bu bizim sorumluluğumuz"

Serdar Karagöz sergiye ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada 13-16 yaşlarında annelerinden kopartılan, yuvalarından alınan çocukların dramının olduğunu, bunun sadece annelerin değil aynı zamanda çocukların da dramı olduğunu ifade etti.

Bu nedenle anneler ve çocuklarının aynı karede fotoğraflandığına dikkati çeken Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu evlatlar anneleri ile kavuşmak zorunda. Medya, sivil toplum kuruluşları ve devlet olarak hepimizin sorumlulukları var. Anadolu Ajansı olarak sorumlu bir yayıncılık çerçevesinde bu sergiyi annelerimizin desteğiyle oluşturduk. Önümüzdeki günlerde bu fotoğraf sergisini teröre, PKK'ya, açıktan veya gizliden destek veren yurt dışındaki bazı başkentlerde de sergileyeceğiz. Fotoğrafın gücünü, buradaki duyguyu görsünler ve PKK terör örgütüne destek vermeyi durdursunlar istiyoruz. Medya olarak bu bizim sorumluluğumuz. Bu projede görev alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Murat Solak, kaymakamlar ile kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Sergi 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek

"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" projesinin yapım süreci yaklaşık 20 gün sürdü. Bu süreçte, Diyarbakır annelerinin evleri tek tek ziyaret edildi. Çekim öncesinde görüşülen annelerden çocuklarının hikayeleri dinlendi.

Türkçe bilmeyen anneler yaşadıklarını Kürtçe tercüman aracılığıyla anlattı. Her bir annenin fotoğrafı, kendi hikayesine göre belirlenen kompozisyonda çekildi. Fotoğrafların çekiminde projeksiyonla yansıtma tekniği kullanıldı.

Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan projenin çekimlerinde foto muhabiri Esra Hacioğlu Karakaya ile muhabirler Bestami Bodruk ve Ömer Yasin Ergin görev aldı.

Sergi, 14 Şubat'a kadar açık kalacak.





