Bağlar'da kadınlar kansere karşı bilgilendirildi

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar ilçesinde kadınlara rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirme yapıldı.
Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, aile destek merkezlerindeki kursiyer kadınlar, 1-31 Ocak "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirildi.
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) taramadan geçirilen kadınlara, KETEM ve kanser taramaları ile ilgili broşür dağıtıldı, sunum yapıldı.
Aile Destek Merkezi koordinatörü Arzu Çetin, katkılarından dolayı Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Vakıf Müdürü Fırat Batmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç'a teşekkür etti.