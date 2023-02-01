Bağlar'da kadınlar kansere karşı bilgilendirildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar ilçesinde kadınlara rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, aile destek merkezlerindeki kursiyer kadınlar, 1-31 Ocak "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bilgilendirildi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) taramadan geçirilen kadınlara, KETEM ve kanser taramaları ile ilgili broşür dağıtıldı, sunum yapıldı.

Aile Destek Merkezi koordinatörü Arzu Çetin, katkılarından dolayı Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Vakıf Müdürü Fırat Batmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç'a teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.