Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ocak ayında kentte 137 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 147 şüpheli yakalandı, 1080 litre akaryakıt, 40 bin 24 paket sigara, 35 elektronik sigara, 840 bin dal makaron, 153 şişe içki, 178 cep telefonu, 1577 cep telefonu aksesuarları, 5 sahte belge, 3 sahte sağlık raporu, 16 tabanca, 115 tabanca fişeği, 18 şarjör ve 4 silah malzemesi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.





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