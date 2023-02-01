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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA

Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

N.K. idaresindeki 02 FT 882 plakalı otomobil, kırsal Ovabağ Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile P.Ş, P.G, Z.E. ve D.E. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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