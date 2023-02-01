Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

N.K. idaresindeki 02 FT 882 plakalı otomobil, kırsal Ovabağ Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile P.Ş, P.G, Z.E. ve D.E. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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