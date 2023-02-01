Diyarbakır'da geçen ay narkotik operasyonlarında 453 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, ocak ayında narkotik operasyonlarına ilişkin faaliyetleri paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve özendirme" suçlarından düzenlenen 88 operasyonda, 453 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İşlem yapılan zanlılardan 92'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, 184 kilo 819,83 gram scanc, 27 kilo 993,37 gram esrar ve türevleri, 212 kilo 812,20 gram kenevir türevleri, 1 kilo 870,99 gram kokain, 1 kilo 551,94 gram metamfetamin, 46,06 gram eroin, 256 sentetik ecza, 123 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, av tüfeği, 8 tabanca ve 86 tabanca fişeği ele geçirildi.

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