Diyarbakır Anneleri, AA'nın fotoğraf sergisine ilişkin duygularını anlattı

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DİYARBAKIR (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlatlarına duyduğu özlemi yansıtan 42 fotoğrafın yer aldığı, Sur ilçesi Keçiburcu'ndaki sergiyi gezen vatandaşlar, fotoğrafları inceledi.

Dün serginin açılışına katılan, bugün de HDP il binası önünde oturma eylemlerini sürdüren anneler ise fotoğrafların çekim aşamasında ve sergiyi gezerken yaşadıkları duyguları anlattı.

Eylem yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, AA ekiplerinin, evladının fotoğrafını yansıtarak fotoğraf çektiği sırada sevinç ve hüznü bir arada yaşadığını söyledi.

Eylemlerinin ilk gününden itibaren AA ekiplerinin kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Üçdağ, serginin açılışına katıldığını ve fotoğrafları gördüğünde çok duygulandığını dile getirdi.

Üçdağ, "Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Böyle bir sergi yapmaları çok güzel oldu. Tüm Türkiye ve dünyaya sesimizi duyurdular. Sergi 14 Şubat'a kadar açık, herkes gidebilir. Annelerin neyi ifade ettiğini görsünler. Evladımdan sonra hayat benim için durdu, dünya başıma yıkıldı. Evladım benim dünyamdı, ciğerimdi. Ciğerimi benden koparıp götürdüler. 8 yıldır haber almadım. O sergideki fotoğraflar bizi çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Oğlunun evine dönmesi için evlat nöbetini sürdüren anne Necibe Çiftçi de evladının acısından dolayı zor günler geçirdiğini aktararak, "Anadolu Ajansı bizim yanımızda durdu, çekimlerimizi yaptı, Allah razı olsun. Çekimi yapılan fotoğrafların sergisine katıldık. Orada çok duygulandık, evlatlarımızı gördük, çok üzüldük." diye konuştu.

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