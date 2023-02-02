Dicle Elektrik sorumluluk alanında aşırı ve kontrolsüz tüketim nedeniyle 57 trafo yandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Ocak 2023'te aşırı ve kontrolsüz tüketim nedeniyle 57 trafonun yandığı bildirildi.

Dicle Elektrik Sistem İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, kontrolsüz elektrik tüketiminin bölgedeki trafoları olumsuz etkilediğini belirti.

Aşırı ve kontrolsüz tüketim nedeniyle trafolarda ciddi anlamda sorun yaşandığına işaret eden Tüzün, açıklamasında, "2021 yılında 916, 2022'de 1116 trafo yandı. Söz konusu rakam 2023 yılının ocak ayının ilk 25 gününde ise 57'ye ulaştı. Trafoların yanmasına ise kayıt dışı tüketim kaynaklı elektrik ısıtıcıları neden oluyor. Bu sayı maalesef her geçen gün artıyor, son olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'ndeki trafo yandı" ifadesini kullandı.



Açıklamada, birçok konut ve iş yerinde aynı anda ısıtıcıların devreye girmesiyle şebekede aşırı yük oluştuğunu aktaran Tüzün, sorumluluk alanındaki bölgede kayıt dışı tüketimi önemli ölçüde kayıt altına aldıklarını aktardı.









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