Diyarbakır'da 180 bin makaron ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bağlar Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Adana'dan Ergani ilçesine kargo aracılığıyla getirilen 170 bin sahte bandrollü ve 10 bin bandrolsüz kaçak makaronun ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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