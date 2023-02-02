Diyarbakır'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, belediye ekiplerince açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının ekiplerce açıldığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karacadağ Mahallesi ile bağlı mezralarda ulaşıma kapanan yollarda belediye ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Kar yağışının hemen ardından ekiplerimizce zamanında yapılan müdahaleyle ulaşıma kapanan yollar yeniden açıldı. Yapılan çalışmanın ardından Karacadağ bölgemizde kar nedeniyle kapalı olan yolumuz yok. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine önleyici belediyecilik görevimizi başarıyla yerine getirdik. Meteorolojinin uyarısıyla bölgede hazır beklettiğimiz ekiplerimizle gerekli çalışmayı yaparak, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermiş olduk."